Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак»

Летний трансфер Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак» был сложным.
Решить вопрос с переходом удалось только после вмешательства уже бывшего генерального директора «Спартака» Олега Малышева. Он лично летал в Турцию, чтобы дожать ситуацию.
Об этом сообщили инсайдеры Сергей Егоров и Тимур Гурцкая на бусти-аккаунте первого.
- «Спартак» заплатил за 26-летнего Жедсона 20,78 миллиона евро.
- В 9 матчах сезона РПЛ у португальца 4 гола, ассист.
- Малышев на этой неделе покинул пост генерального директора. Его сменил Сергей Некрасов.
Источник: «Бомбардир»