Стало известно, благодаря кому Жедсон перешел в «Спартак»

Летний трансфер Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак» был сложным.

Решить вопрос с переходом удалось только после вмешательства уже бывшего генерального директора «Спартака» Олега Малышева. Он лично летал в Турцию, чтобы дожать ситуацию.

Об этом сообщили инсайдеры Сергей Егоров и Тимур Гурцкая на бусти-аккаунте первого.