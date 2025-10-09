Канчельскис оценил дебютный вызов Умярова в сборную России

Андрей Канчельскис высказался о первом приглашении спартаковца Наиля Умярова в сборную России.
«Наиль играет в основном составе «Спартака», молодец парень, неплохой. Но у нас обычно, если одну‑две игры хорошо кто‑то сыграет, сразу начинают расписывать, что он Пеле и Марадона.
Будем давать оценку в конце сезона. Стабильность – это признак мастерства. Ну он все равно молодец, в «Спартаке» он выглядит сейчас очень хорошо, достойно», – заявил Канчельскис.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию. Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- 25-летний Умяров в этом сезоне провел за «Спартак» 13 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»