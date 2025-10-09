Педро из «Зенита» впервые высказался о несостоявшемся переходе в саудовский клуб

Вингер «Зенита» Педро дал комментарий по поводу того, что клуб не отпустил его в Саудовскую Аравию в начале сентября.

Бразильца пытался купить «Аль-Иттихад».

Саудовцы предлагали 35 миллионов евро, «Зенит» требовал 40 миллионов.

Педро в Петербурге с февраля 2024 года.

Его статистика: 68 матчей, 9 голов, 10 ассистов.

«Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон.

Но я живу сегодняшним днeм, моя семья абсолютно счастлива в Петербурге, у меня действующий контракт с «Зенитом», и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить ещe больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам», – сказал Педро.