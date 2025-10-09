Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Педро из «Зенита» впервые высказался о несостоявшемся переходе в саудовский клуб

Педро из «Зенита» впервые высказался о несостоявшемся переходе в саудовский клуб

Сегодня, 08:56
5

Вингер «Зенита» Педро дал комментарий по поводу того, что клуб не отпустил его в Саудовскую Аравию в начале сентября.

  • Бразильца пытался купить «Аль-Иттихад».
  • Саудовцы предлагали 35 миллионов евро, «Зенит» требовал 40 миллионов.
  • Педро в Петербурге с февраля 2024 года.
  • Его статистика: 68 матчей, 9 голов, 10 ассистов.

«Могу лишь сказать, что какой-то интерес действительно был, такое ведь часто происходит во время трансферных окон.

Но я живу сегодняшним днeм, моя семья абсолютно счастлива в Петербурге, у меня действующий контракт с «Зенитом», и я сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы приносить ещe больше пользы команде и дарить радость петербургским болельщикам», – сказал Педро.

Педро высказался о том, что «Зенит» не отпустил его на молодежный ЧМ 2
Зенитовец Педро не включил «Спартак» в число главных конкурентов по РПЛ 8
Педро прокомментировал нахождение «Зенита» вне топ-3 РПЛ
Источник: «Чемпионат»
Зенит Аль-Иттихад Педро
Галина Бронемясова
1759991202
за 80 ещё можно подумать. какие 40? такая цена только для европы, а с верблюдов нужно драть минимум в 2 раза больше.
Ответить
vvv123
1759993089
За такие бабки можно было бы и продать. Газпром бы несколько км трубы построил!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1759995077
Педро сейчас один из лучших в Зените. Гыгыгы
Ответить
rash1959
1759998821
"... не были мы на вашей таити, нас и здесь неплохо кормят".
Ответить
FWSPM
1759999817
в саудовскую аравию не отпустили на молодежный чемпионат мира тоже не отпустили все ради борьбы за четвертое место...пока успешно))
Ответить
  • Читайте нас: 