Педро высказался о новой своей роли в «Зените»

Нападающий «Зенита» Педро прокомментировал свою игру в этом сезоне.

Бразилец провел 22 матча во всех турнирах за петербургскую команду, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

«Моя новая роль в этом сезоне? Я чувствую себя комфортно в центре поля. Эта позиция, на которой я начинал еще в «Коринтиансе». Мне всегда было легко действовать в центре. Слава богу, мне дают игровые минуты в «Зените» – и, как результат, удается показывать на поле хорошую игру!

Надеюсь, что смогу сделать еще больше для клуба», – сказал бразилец.