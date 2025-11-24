Введите ваш ник на сайте
  Орлов оценил игру Жерсона, купленого «Зенитом» за 25 миллионов

Орлов оценил игру Жерсона, купленого «Зенитом» за 25 миллионов

Сегодня, 19:10
2

Геннадий Орлов прокомментировал игру полузащитника «Зенита» Жерсона против «Пари НН» в 16-м туре РПЛ.

  • Петербуржцы победили со счетом 2:0.
  • Максим Глушенков поучаствовал в обоих голах – сначала забил сам, а потом ассистировал Венделу.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Жерсон? Старался, но КПД невысок. Ни голевых передач, ни тем более голов. В развитии атаки он не очень хорош.

Вообще у «Зенита» сильно хромает переход от обороны к атаке. Не отработано! Все медленно, так как физически не готовы. Никто не открывается, не отклеивается, не делает обманных рывков.

Нижегородцы успевали закрывать все зоны. Не знаю, какие установки дает Семак перед матчами. Но, повторюсь, у футболиста с мячом должно быть три-четыре адреса для передач.

А у питерцев нет вариативности впереди. Поэтому я и согласен с Глушенковым. Игра ужасная. Она просто-напросто незрелищная. Болельщик должен получать удовольствие. А тут...

Не хватило Педро. Он как раз играет в манере Глушенкова и Луиса Энрике, ускоряет темп, придает атакам резкости. Но есть же Вендел, с которым продлили контракт до 2028 года. А ему почему-то не хватает свежести, легкости.

Хотя игрок-то он умный, с хорошими футбольными мозгами. Но тоже себя не предлагает... В начале прошлого сезона действовал гораздо сильнее», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Пари НН Жерсон Педро Орлов Геннадий
Дубина
1764004241
Не понравился короче дедушке цыган((( Нового привезут))))) ЗПРФ...
Ответить
Давид59
1764004309
Да, согласен. Жерсон явно своей стоимости не отрабатывает. Всё делает медленно, не обостряет. Пас ближнему, и всё. Не знаю сколько это будут терпеть?
Ответить
