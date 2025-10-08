Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на мнение, что он способен заиграть в «Барселоне».

«Я живу сегодняшним днем и ничего загадывать не буду. Если глобально, то, конечно, хотел бы попробовать свои силы в топовой европейской лиге.

Возможное соперничество с Ямалем на правом фланге в «Барсе»? Я бы посмотрел, как он будет играть в матче с Россией. Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра», – сказал Глушенков.