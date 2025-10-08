Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на мнение, что он способен заиграть в «Барселоне».
«Я живу сегодняшним днем и ничего загадывать не буду. Если глобально, то, конечно, хотел бы попробовать свои силы в топовой европейской лиге.
Возможное соперничество с Ямалем на правом фланге в «Барсе»? Я бы посмотрел, как он будет играть в матче с Россией. Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра», – сказал Глушенков.
- В этом сезоне зенитовец забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 12 матчах.
- Его признали лучшим игроком РПЛ в сентябре.
Источник: «Р-Спорт»