Батраков назвал дату своего отъезда в Европу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о желании поиграть в европейском клубе.
– Амбиции попробовать себя в Европе есть. Все зависит от ситуации и клуба. Может, через полгода, может, через 2,5 года мне захочется и я перейду в другую команду. Не люблю загадывать. Как сложится, так сложится.
– Не боитесь оказаться в такой же ситуации, в какой сейчас находится Матвей Сафонов в «ПСЖ»?
– Матвей тренируется и играет за лучший клуб мира. Мне кажется, Сафонов только прибавляет, тренируясь и периодически получая практику. Мы все рады за него, ведь оказаться в «ПСЖ» – это очень круто. Мне кажется, нигде нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Нужно доказывать и прогрессировать.
- 20-летний Батраков провел в этом сезоне 15 матчей за «Локомотив», забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с красно-зелеными рассчитан до середины 2029 года.
- 26-летний вратарь Матвей Сафонов в прошлом сезоне провел 17 матчей за «ПСЖ», в этом сезоне не играл.
Источник: «Матч ТВ»