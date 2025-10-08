Введите ваш ник на сайте
Батраков назвал дату своего отъезда в Европу

Сегодня, 08:45
5

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о желании поиграть в европейском клубе.

– Амбиции попробовать себя в Европе есть. Все зависит от ситуации и клуба. Может, через полгода, может, через 2,5 года мне захочется и я перейду в другую команду. Не люблю загадывать. Как сложится, так сложится.

– Не боитесь оказаться в такой же ситуации, в какой сейчас находится Матвей Сафонов в «ПСЖ»?

– Матвей тренируется и играет за лучший клуб мира. Мне кажется, Сафонов только прибавляет, тренируясь и периодически получая практику. Мы все рады за него, ведь оказаться в «ПСЖ» – это очень круто. Мне кажется, нигде нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Нужно доказывать и прогрессировать.

  • 20-летний Батраков провел в этом сезоне 15 матчей за «Локомотив», забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с красно-зелеными рассчитан до середины 2029 года.
  • 26-летний вратарь Матвей Сафонов в прошлом сезоне провел 17 матчей за «ПСЖ», в этом сезоне не играл.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1759906729
кто тебя там ждет ?
Ответить
Иван Петров 1986
1759914759
С печки на пол ты поедешь.
Ответить
