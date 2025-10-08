Батраков назвал дату своего отъезда в Европу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о желании поиграть в европейском клубе.

– Амбиции попробовать себя в Европе есть. Все зависит от ситуации и клуба. Может, через полгода, может, через 2,5 года мне захочется и я перейду в другую команду. Не люблю загадывать. Как сложится, так сложится.

– Не боитесь оказаться в такой же ситуации, в какой сейчас находится Матвей Сафонов в «ПСЖ»?

– Матвей тренируется и играет за лучший клуб мира. Мне кажется, Сафонов только прибавляет, тренируясь и периодически получая практику. Мы все рады за него, ведь оказаться в «ПСЖ» – это очень круто. Мне кажется, нигде нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Нужно доказывать и прогрессировать.