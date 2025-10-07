Глушаков одним словом описал результаты «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о результате команды в этом сезоне. Он считает, что клубу не стоит увольнять главного тренера Деяна Станковича.

«Во‑первых, у «Спартака» небольшое отставание, только шесть очков от лидера. Во‑вторых, у Станковича заканчивался контракт, руководство в него поверило и продлило соглашение (в мае). Значит, руководство доверяет Станковичу, есть какое‑то взаимопонимание.

Что касается результатов, я бы не сказал, что их совсем нет. Тут как кардиограмма – то вверх, то вниз. Здесь сложно судить, нужно находиться в команде. У Станковича есть помощники, что они ему там советуют, мы не знаем», – сказал Глушаков.