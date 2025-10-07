Карпина уличили в растерянности на фоне результатов «Динамо»

Журналист «Спорт-Экспресса» Юрий Голышак дал оценку психологическому состоянию главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

В 11-м туре РПЛ «Динамо» проиграло «Локо» (3:5).

Динамовцы идут на 8-м месте.

Карпин рискует провести еще один бестрофейный сезон в карьере.

«Карпина мне жаль. В его голосе я слышу интонации, какие прежде и представить не мог. Валера очевидно растерян, ищет подпорки внутри себя. Но не находит.

Он бы рад дерзить в ответ на расспросы. Но чувствует – сейчас не надо. Вот совсем не время для «ну и?» – написал Голышак.