В КДК определили сроки рассмотрения скандала между Сперцяном и Ндонгом

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался об инциденте между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.
«Данный инцидент будет рассматриваться на следующем заседании КДК РФС ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске», – сказал Григорьянц.
- После матча 11-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» Эдуард Сперцян оскорбил его на расовой почве.
- Игрок сборной Армении, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны сенегальца.
Источник: «Матч ТВ»