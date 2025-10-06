В КДК определили сроки рассмотрения скандала между Сперцяном и Ндонгом

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался об инциденте между хавбеком «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«Данный инцидент будет рассматриваться на следующем заседании КДК РФС ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске», – сказал Григорьянц.