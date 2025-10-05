Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Орлов задал конкретный вопрос Семаку после ничьей «Зенита» с «Акроном»

Орлов задал конкретный вопрос Семаку после ничьей «Зенита» с «Акроном»

Сегодня, 17:02

У комментатора Геннадия Орлова есть вопрос по составу «Зенита».

  • Накануне петербуржцы сыграли вничью с «Акроном» (1:1) в 11-м туре РПЛ.
  • В основе вышел нападающий Александр Соболев.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 3 очка.

«Теперь об игре сине-бело-голубых в атаке. Они посчитали, что одного гола им хватит для итоговой победы? Почему остановились?

Да, когда пропустили, немного оживились. Но надо же бережнее относиться к своим моментам. Вендел вывел Глушенкова на удар, а тот сплоховал. Пробил со всей силы выше створа. Сетку хотел порвать? Видимо, не видел, как играл Пеле. Великий бразилец, когда выскакивал один на один с голкипером, всегда исполнял все на точность. А Глушенков вложил в удар всю силу. Зачем? До ворот всего 12 метров. В итоге сам схватился за голову. Хотя при этом своими решениями на поле Максим опять выделялся. Но такие шансы надо, конечно, использовать.

Теперь об игре Соболева. Перед матчем разговаривал с коллегами. И многие задаются вопросом: почему в старте выходит именно он, а не Лусиано? И, в принципе, пришли к выводу, что из-за лимита. Семаку же нужно выпускать трех футболистов с паспортом, так? Адамов, Глушенков и как раз-таки Соболев. Но, по идее, есть и другой вариант.

Почему бы не использовать с первых минут в центре обороны Алипа, который у нас легионером не считается? И тогда на острие атаки может действовать Лусиано. По-моему, такой вариант просто напрашивается. Лусиано мастеровитее Соболева! Разве это не очевидно? И получается, что россиянин забирает много времени у аргентинца. Тому приходится сидеть на лавке. Что ж, Семак вот так видит эту ситуацию. Но, возможно, из-за этих решений по составу Зенит» и не стал чемпионом в прошлом сезоне? Кто знает...

Соболев находился на поле 60 минут. И каков его КПД? Александр после матча с «Оренбургом» написал, что забил первым же касанием? Ну молодец. Правда, скорее добил, а не забил. И мастерства, как я заметил выше, у него меньше, чем и у Лусиано, и у Кассьерры. Вот в чем вся штука. А если бы аргентинец чаще выходил на поле, играл бы больше, глядишь, питерцы заняли бы не второе место, а первое?

Не отказываюсь от своих слов. Хвалил Соболева за единоборства, борьбу, настырность, агрессию. Но только этих качеств сейчас уже не хватает. Нужен более универсальный игрок на острие, который лучше работает с мячом, более быстрый. Поэтому и озвучил вам такой вариант: Алип – в центре обороны, Лусиано – в нападении», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Семак Сергей Орлов Геннадий
