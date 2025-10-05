Рабинер прокомментировал отставку Слишковича из «Оренбурга»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался об увольнении главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

«Слишкович славно формулирует, органичен в подкастах и разборах, но не на тренерской скамейке. Балканский Игорь Шалимов.

Неувольнение из «Оренбурга» было его шансом, которым он не воспользовался. А отрезок в «Спартаке» после Абаскаля прошел без поражений в чемпионате, поскольку он полностью сосредоточился на разрушенной до того обороне, а впереди в нескольких матчах выехали на индивидуальном мастерстве атакующих игроков», – написал Рабинер.