Тедеев – об эпичном промахе Дзюбы: «Нужно проявить к Артему доброту, тепло и поддержку»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на незабитый пенальти Артема Дзюбы.

Форвард попал в перекладину на 90+5 минуте матча 11-го тура РПЛ против «Зенита».

Дзюба в 2015-2022 годах выступал за «Зенит».

«Акрон» остался в зоне переходных матчей.

«Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем – истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать.

В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку. Пенальти – такой момент, когда случается так, что ты можешь не забить. Хочу Дзюбу только поддержать и сказать огромное спасибо за то, что он делает для развития футбола в России», – сказал Тедеев.