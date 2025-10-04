РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры

«Локомотив» в 11-м туре РПЛ переиграл в гостях «Динамо». Повести в счете успели обе команды.

У «Локо» по два очка по системе «гол+пас» набрали Алексей Батраков и Николай Комличенко.

«Локомотив» вернулся на первое место. «Динамо» осталось восьмым.