ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
  РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры

РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры

Вчера, 21:48
60

«Локомотив» в 11-м туре РПЛ переиграл в гостях «Динамо». Повести в счете успели обе команды.

У «Локо» по два очка по системе «гол+пас» набрали Алексей Батраков и Николай Комличенко.

«Локомотив» вернулся на первое место. «Динамо» осталось восьмым.

Россия. Премьер-лига. 11 тур
Динамо - Локомотив - 3:5 (2:2) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Д. Пруцев, 1; 1:1 - И. Сергеев, 23; 2:1 - Бителло, 27; 2:2 - А. Батраков, 43 (с пенальти); 2:3 - Н. Комличенко, 68; 2:4 - Д. Воробьев, 81; 3:4 - М. Осипенко, 85 (с пенальти); 3:5 - А. Руденко, 90+2.
Таблица турнира Календарь турнира

Генич описал игру «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Обзор матча «Динамо» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео) 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (60)
k611
1759605381
Голевая феерия удалась, 8 мячей на двоих - зрелищно конечно. Все таки пропускать 5 мячей в одном матче, многовато, что в обороне с Динамо происходит непонятно...
Ответить
vvv123
1759605960
Что-то менты при Валере совсем швах! Как поросята в свое время...
Ответить
sergan113
1759606368
Погостнов, дно!!!
Ответить
Novochek
1759608202
Выбрал Челси Ливерпуль. По окончании переключил и охренел . думал там пулять будут .ан нет.
Ответить
Plyash
1759612128
Да уж , на войне как на войне . Игра -- огонь , специально так не сыграешь , можно только войдя в раж . Спасибо , Локо и Динамики , за классную игру , ЗПРФу рядом с Вами делать нечего .
Ответить
Mirak92
1759612680
Дорогой бомбардир(нет) я захожу сюда футбол помониторить, как и все тут обычные обыватели. Засунь свой хата.ру себе глубоко!!!! Отвратительные вы личности.
Ответить
Красногорск_Фан
1759616271
Такой матч пропустил (( был в дороге. Одна из лучших игр Локомотива. И у всех залетало. Интересно что Воробьев и комличенко могут играть вместе на поле и результативно . Кто там говорил несколько дней назад про спад Батракова. С победой !
Ответить
evgevg13
1759618810
Вот и вернулся в наш чемпионат дворовый футбол.
Ответить
boris63
1759619538
Интересный у нас футбол в этом сезоне, практически после каждого тура меняется лидер. То ли ещё будет.
Ответить
Чилим.
1759620775
Лунев при Карпине блистает...
Ответить
Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости
01:55
ФотоОбращение «Фратрии» к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА
01:05
2
Генич описал игру «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
00:25
Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал» (3:1) благодаря дублю Винисиуса, Микаутадзе тоже забил
Вчера, 23:57
1
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга
Вчера, 23:16
8
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»
Вчера, 23:01
4
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Вчера, 22:37
Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»
Вчера, 22:28
5
Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»
Вчера, 22:09
21
РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры
Вчера, 21:48
60
Мусаев пропустит следующий матч «Краснодара»
01:35
1
Черчесов: «Хорошо, что к нам в Грозный не доходит интернет»
01:25
2
Жуков: «Пока Станкович не на скамейке, «Спартак» всех переигрывает»
00:45
Рабинер прокомментировал сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»
00:35
Кузяеву вправляли нос после матча с «Крыльями Советов»
00:05
Сперцян будет ставить новые зубы после матча с «Ахматом»: «А они дорогие»
Вчера, 23:38
2
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»
Вчера, 23:01
4
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Вчера, 22:37
Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»
Вчера, 22:28
5
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 22:20
1
Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»
Вчера, 22:09
21
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:50
1
РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры
Вчера, 21:48
60
«Закрой рот, черное говно»: Сперцян совершил расистскую атаку на игрока «Ахмата»
Вчера, 21:36
23
«Спартак» лишился шансов уйти на международную паузу лидером РПЛ
Вчера, 21:17
7
Черчесов – на претензии в жесткой игре «Ахмата»: «Мы не на курорте находимся»
Вчера, 21:12
2
Реакция болельщиков «Зенита» на сенсационную ничью с «Акроном»
Вчера, 21:07
11
Рабинер назвал концовку матча «Акрон» – «Зенит» «дурдомом»
Вчера, 20:48
2
ВидеоГлава «Акрона» прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти
Вчера, 20:42
1
ВидеоДзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти
Вчера, 20:36
4
Мусаев выразил недовольство после победы «Краснодара» над «Ахматом»
Вчера, 20:29
2
Черчесов обиделся на Сперцяна: «Не хотел с ним говорить»
Вчера, 20:21
3
Реакция губернатора Федорищева на 0:2 «Крыльев» от «Рубина»
Вчера, 20:13
Видео«Локомотив» забил «Динамо» на 1-й минуте дерби
Вчера, 20:00
1
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» и вышел на 1-е место
Вчера, 19:31
24
Вратарь «Зенита» объяснил потерю очков в матче с «Акроном»
Вчера, 19:21
1
Кузяев получил травму в 3-м матче за «Рубин»
Вчера, 18:54
