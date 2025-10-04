РПЛ. «Локомотив» переиграл «Динамо» в голевой перестрелке (5:3) и вернулся в лидеры

«Локомотив» в 11-м туре РПЛ переиграл в гостях «Динамо». Повести в счете успели обе команды.
У «Локо» по два очка по системе «гол+пас» набрали Алексей Батраков и Николай Комличенко.
«Локомотив» вернулся на первое место. «Динамо» осталось восьмым.
Россия. Премьер-лига. 11 тур
Динамо - Локомотив - 3:5 (2:2) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Пруцев, 1; 1:1 - И. Сергеев, 23; 2:1 - Бителло, 27; 2:2 - А. Батраков, 43 (с пенальти); 2:3 - Н. Комличенко, 68; 2:4 - Д. Воробьев, 81; 3:4 - М. Осипенко, 85 (с пенальти); 3:5 - А. Руденко, 90+2.
Источник: «Бомбардир»