Вратарь «Зенита» объяснил потерю очков в матче с «Акроном»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о ничьей (1:1) в гостевом матче с «Акроном» в 11-м туре РПЛ.

«Подходы были, не хватало последнего точного удара. И как нам всем показалось, после забитого мяча мы немножко подуспокоились и стали более медленно действовать», – сказал Адамов.