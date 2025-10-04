Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Вратарь «Зенита» объяснил потерю очков в матче с «Акроном»

Сегодня, 19:21

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о ничьей (1:1) в гостевом матче с «Акроном» в 11-м туре РПЛ.

«Подходы были, не хватало последнего точного удара. И как нам всем показалось, после забитого мяча мы немножко подуспокоились и стали более медленно действовать», – сказал Адамов.

  • Гол у «Зенит» забил Педро на 11-й минуте, а у «Акрона» отличился Эдгар Севикян на 36-й. На 90+5-й форвард тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал пенальти.
  • «Зенит» занимает в РПЛ 3-е место с 20 очками после 11 туров. «Акрон» идет 13-м с 8 баллами.

Еще по теме:
Дзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти
Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте 12
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном» 32
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Адамов Денис
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Черчесов обиделся на Сперцяна: «Не хотел с ним говорить»
20:21
Видео«Локомотив» забил «Динамо» на 1-й минуте дерби
20:00
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» и вышел на 1-е место
19:31
9
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
18:59
Ловчев высказался о работе Челестини и Станковича перед дерби ЦСКА – «Спартак»
18:45
3
ВидеоЗащитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы
18:30
2
«Барселона» покинет Суперлигу
18:17
1
Реакция Семина на информацию о назначении в Беларуси
18:00
Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду
17:54
13
Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте
17:42
12
Все новости
Все новости
ВидеоДзюба впервые за 19 лет карьеры промахнулся с пенальти
20:36
Мусаев выразил недовольство после победы «Краснодара» над «Ахматом»
20:29
Реакция губернатора Федорищева на 0:2 «Крыльев» от «Рубина»
20:13
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
Вратарь «Зенита» объяснил потерю очков в матче с «Акроном»
19:21
Рахимов рассказал о травме Кузяева в 3-м матче за «Рубин»
18:54
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Локомотив»: 4 октября
18:35
1
ВидеоЗащитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы
18:30
2
Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду
17:54
13
Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте
17:42
12
ФотоСтало известно имя нового руководителя «Динамо»
17:28
4
Обзор матча «Рубин» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
17:12
РПЛ. «Рубин» дома победил «Крылья Советов»
17:12
2
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
31
Реакция Генича на драматичную ничью «Акрона» и «Зенита»
16:41
10
ВидеоТедеев объяснил промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте: «Он самый выдающийся российский футболист»
16:34
6
ВидеоСемак одной фразой отреагировал на промах Дзюбы с пенальти на 95-й минуте
16:19
8
Реакция Тедеева на драматичную ничью «Акрона» с «Зенитом»
16:10
1
ВидеоГуберниев прокомментировал эпичный промах Дзюбы с пенальти в матче с «Зенитом»
15:59
Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Акроном»
15:41
12
ВидеоЭмоции Дзюбы после драматичного промаха с пенальти в матче с «Зенитом»
15:36
4
ВидеоНезабитый пенальти Дзюбы на 95-й минуте игры с «Зенитом»
15:15
10
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
15:03
1
РПЛ. «Зенит» не обыграл «Акрон» (1:1), Дзюба на 95-й минуте промахнулся с пенальти
15:02
91
Адиев сообщил, сыграет ли за «Крылья» против «Рубина» 75-летний новичок
14:48
1
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича
14:39
2
Генич дал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
14:08
7
Инсайдер анонсировал тренерскую отставку в РПЛ
13:59
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 