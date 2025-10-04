Вратарь «Зенита» объяснил потерю очков в матче с «Акроном»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о ничьей (1:1) в гостевом матче с «Акроном» в 11-м туре РПЛ.
«Подходы были, не хватало последнего точного удара. И как нам всем показалось, после забитого мяча мы немножко подуспокоились и стали более медленно действовать», – сказал Адамов.
- Гол у «Зенит» забил Педро на 11-й минуте, а у «Акрона» отличился Эдгар Севикян на 36-й. На 90+5-й форвард тольяттинцев Артем Дзюба не реализовал пенальти.
- «Зенит» занимает в РПЛ 3-е место с 20 очками после 11 туров. «Акрон» идет 13-м с 8 баллами.
Источник: «Матч ТВ»