  • Главная
  • Новости
  Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте

Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте

Сегодня, 17:42
12

Леонид Гольдман – представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы высказался об игре форварда и его команды с «Зенитом». В матче 11-го тура РПЛ тольяттинцы дома сыграли вничью с петербуржцами – 1:1.

Дзюба на 90+5-й минуте не реализовал пенальти. После его удара мяч попал в перекладину. По словам Гольдмана, форвард уже устал к тому моменту.

«В первую очередь хочется отметить хорошую игру «Акрона». «Зенит» в последнее время набрал прекрасную форму, но петербуржцам сегодня ребята практически ничего не дали создать, – всего один удар в створ. С этой точки зрения можно всех в команде похвалить.

Что касается Артема, понятно, что досадная и обидная неудача в концовке. Но если бы до игры еще кто‑то сказал, что матч закончится счетом 1:1, думаю, все болельщики «Акрона» были бы не против такого расклада. Но, естественно, по тому, как складывался матч, есть обида и разочарование.

Впрочем, я бы все‑таки даже в этой ситуации старался искать позитив. Команда действительно билась, вышла на поле совсем с другим настроем. Отдельно хочется отметить Марата Бокоева. На мой взгляд, он был лучшим сегодня на поле среди обеих команд. И Артем тоже провел качественную игру, поучаствовал в голевой атаке.

Что касается пенальти, тут скажу, наверное, банальные вещи, но и их стоит озвучить: пенальти – всегда лотерея. Тем более, это была 95‑я минута матча. Очевидно, что Артем уже устал. Он каждый матч играет по 90 минут. И опять‑таки очевидно, что в его возрасте это не самая простая задача, но он с ней справляется, на мой взгляд, очень успешно.

Да, здесь не получилось, а в концовке матча со «Спартаком» он забил. Я думаю, что все‑таки сказался фактор усталости и переживаний определенных каких‑то, наверное.

Поэтому посыпать голову пеплом не стоит. Нужно идти дальше. Сейчас передохнуть, есть небольшая пауза. И дальше, мне кажется, с таким же настроем, как перед этим матчем, идти вперед. И не менее важные матчи будут: в частности, против «Пари НН» сразу после паузы.

Поэтому хочется выразить слова поддержки и Артему, и похвалить «Акрон» за такой качественный матч в их исполнении. Ну и тренерский штаб, наверное, после такой игры будет чувствовать себя чуть менее нервозно», – сказал Гольдман.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • Безвыигрышная серия тольяттинцев достигла 13 игр подряд (без учета послематчевых пенальти в кубковых встречах).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Дзюба Артем
send.ipi-sms
1759590103
Зюба трусишка сам не может объяснится.Через представителя всё.
Ответить
brаtskij
1759590750
Жаль Дзюбиньо, в глазах всей страны ты был бы героем, по крайне на один день.
Ответить
kvm
1759590767
забил бы - трубу газовую вставили в дупло...
Ответить
...уефан
1759591467
...наблеял представитель на целую страницу, в лом и читать...
Ответить
Томик
1759591856
"Надо было мне, конечно, до точки его донести, чтобы не устал. Но негоже лилиям прясть." Так бы было покороче и попонятнее.
Ответить
erybov1965
1759592297
Офигеть, у Дзюбы есть представитель? Это как пресс-секретарь. А помощника и личного тренера по пенальти еще не нанял?
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1759594529
Устал не бей
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1759594556
А вообще-то хотелось чтобы Артём утер нос травоядному
Ответить
vodomut
1759594669
а почему какая то помощница объясняет,сам дзюба в ванне-занят?
Ответить
BRO_football
1759599146
Эх, очень жаль, что Акрон не победил. Пощадил Дзюба свой бывший клуб и очень зря.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 