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  • Генсек РФС – о попадании России на ЧМ-2026 вне отбора: «Есть все аргументы, почему это можно сделать»

Генсек РФС – о попадании России на ЧМ-2026 вне отбора: «Есть все аргументы, почему это можно сделать»

3 октября 2025, 19:57
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о wild card на ЧМ-2026 для сборной России.

  • Wild card – особое приглашение на соревнование в обход стандартных требований.
  • Следующий чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Россия отстранена от международных турниров более 3,5 лет.

– Вы высказывались о возможности получения Россией wild card на ЧМ-2026. Это достаточно оптимистичный сценарий, на чем он основан?

– Рассуждаю с точки зрения теории. И с точки зрения того, что это было бы здорово. Есть все аргументы, почему это можно сделать.

Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг?

Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя, мы понимаем, что скорее всего этого не произойдет.

– Вы поднимали этот вопрос по предоставлению wild card?

– Могу сказать так – администрации ФИФА и УЕФА очень плотно следят за международной повесткой, вплоть до слухов.

И каждый раз, когда возникает, скажем так, потепление – увеличение частоты контактов между нами и другими странами, понимаем, о ком говорим прежде всего, там надеются, что им будет дан, условно, зеленый свет, чтобы нас максимально быстро вернуть в соревнования.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Митрофанов Максим
Комментарии (6)
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Cleaner
1759511277
Митрофанушка, кремлевский мечтатель...)))
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Mirak92
1759513233
Как таких неадекватов допустили к власти?
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...уефан
1759514316
...маниловщина-диванная...
Ответить
Artemka444
1759517708
Балабол
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