Ловчев встал на защиту Семака

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

Петербуржцы набрали 19 очков в 10 турах РПЛ.

Они занимают 4-е место в таблице лиги.

Отставание от лидирующего ЦСКА – 2 балла.

«Начались разговоры об отставке. Но надо дать тренеру время, хотя бы год. Вспомните: недавно его называли великим, а теперь критикуют.

Просто изменился состав, и команда уже не та. Такое бывает.

Недавно мы считали самым великим тренером Гвардиолу, а у него команда валится сейчас, они не на первом месте. Но у них сменился состав», – заявил Ловчев.