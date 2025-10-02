Кассьерра объяснил, почему остался в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о возможном уходе из петербургского клуба.

«Я всегда говорил и повторюсь, что счастлив в «Зените». Мне и моей семье комфортно здесь, и мы получаем большое удовольствие от жизни в Санкт-Петербурге. И я получаю большое удовольствие от игры за «Зенит». Это правда, что был определeнный интерес от некоторых клубов, но далеко этот интерес не зашeл.

У меня всe ещe остаются два года по контракту с клубом, и мне хочется провести это время, отдавая все силы и себя на максимум, завоевать все возможные награды. Пока что я сконцентрирован и сосредоточен на том, что происходит в «Зените» и на задачах, которые есть у меня здесь», – сказал Кассьерра.