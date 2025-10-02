Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов сказал, какой вопрос хотел бы задать Глушенкову

Вчера, 16:33
9

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов рассказал, какой вопрос хотел бы задать нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову.

«Максим, вот тебе «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Бавария». Вот мне интересно, куда он пойдeт? Вот только эти клубы, и тебя берут 100%. Куда ты пойдeшь? Вот сразу можно определить, как он себя оценивает.

А если он вдруг мне скажет: «Я туда не пойду». Почему? «Я не соответствую». И что мы будем говорить? А если он пойдeт в «Реал» или в «Барселону»? Вот тогда мы и определим – что из себя Глушенков. А так мы можем о чeм угодно говорить, это всe болтовня», – сказал Бубнов.

  • 26-летний Глушенков в этом сезоне провел 11 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.

Еще по теме:
Бубнов дал совет Станковичу на дерби с ЦСКА 5
Бубнов поставил единицу с двумя минусами одному из участников матча ЦСКА – «Балтика» 8
Бубнов сказал, кто сильнее – Глушенков или Аршавин 10
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Бубнов Александр
Рекомендуем
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1759413083
ух и ох,- демагог
Ответить
Майк85
1759413190
Может к врачу?
Ответить
Интерес
1759414139
Это болтовня, оценивать игрока по его предпочтению из предложенных несбыточных вариантов.Для этого надо быть Бубновым.
Ответить
NewLife
1759414346
Идиотизм от идиота. Ты не пойдешь в Баварию ? Нет, я не пошел в Баварию в прошлом году, а в этом году я не пойду в Барселону.
Ответить
Garrincha58
1759415119
вот это и есть болтовня от господина Б....
Ответить
...уефан
1759415297
...у Бубнова с Глушенковым взгляд, уж сильно похож. В какую даль смотрят их бельма бесовские?)...
Ответить
cska1948
1759424487
А эти фантазии относительно предложения Глушенкову из этих топ-клубов разве не пустая болтовня?
Ответить
DMитрий
1759428049
У Бубена похоже таких рассуждений сам собой наедине на целый блокнот.
Ответить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:05
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Все новости
Все новости
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России
14:14
3
ФотоИтоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией
13:52
3
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА
13:28
1
Новичок «Спартака» Жедсон рассказал, что его удивило в России
13:19
8
Каррера объяснил, почему не поедет на прощальный матч Глушакова
13:06
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак»
12:54
16
Бубнов дал совет Станковичу на дерби с ЦСКА
12:50
5
Дивеев рассказал о последних книгах, которые он прочитал
12:28
2
ФотоЧистяков рассудит ЦСКА – «Спартак» и другие назначения на 11-й тур РПЛ
12:17
Фото«Крылья Советов» подписали 75-летнего футболиста
12:00
8
Еще один руководитель может уйти из «Динамо»
11:50
5
Где смотреть матч «Динамо» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:47
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:45
Где смотреть матч «Рубин» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:42
Каррера отказался от прощального матча Глушакова по двум причинам
11:41
10
Где смотреть матч «Акрон» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:39
Семин сделал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
11:15
1
Бубнов обалдел от новичка ЦСКА: «Какой сильный игрок!»
11:06
3
Григорян назвал ключевого игрока «Спартака»: «Делает чудовищный объем работы»
10:50
5
В РФС прокомментировали агрессивное поведение Станковича
10:41
1
Ливай – о выступлении за «Спартак»: «Я много чем недоволен»
10:05
13
Прогноз Рабинера на ЦСКА – «Спартак»
09:57
1
ФотоБаринов нарвался на новые штрафы
09:42
4
Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году по опции ФИФА: «Не хотел проявлять неуважение»
09:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 