Бубнов сказал, какой вопрос хотел бы задать Глушенкову

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов рассказал, какой вопрос хотел бы задать нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову.

«Максим, вот тебе «Манчестер Сити», «Барселона», «Реал», «Бавария». Вот мне интересно, куда он пойдeт? Вот только эти клубы, и тебя берут 100%. Куда ты пойдeшь? Вот сразу можно определить, как он себя оценивает.

А если он вдруг мне скажет: «Я туда не пойду». Почему? «Я не соответствую». И что мы будем говорить? А если он пойдeт в «Реал» или в «Барселону»? Вот тогда мы и определим – что из себя Глушенков. А так мы можем о чeм угодно говорить, это всe болтовня», – сказал Бубнов.