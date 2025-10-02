Введите ваш ник на сайте
Агент Головина рассказал о восстановлении игрока

Вчера, 13:45

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Восстановление проходит положительно. Через определенное время будет работать в общей группе. Сейчас он работает с мячом, но с ограничениями. Но скоро будет работать уже в общей группе», – сказал Клюев.

  • В этом сезоне 29-летний Головин провел 3 матча за «Монако».
  • После выстулений за сборную России в сентябре он вернулся в клуб с мышечным дискомфортом. Позднее «Монако» сообщил, что игрок выбыл на месяц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак»
17:05
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Все новости
Все новости
Агент Головина рассказал о восстановлении игрока
Вчера, 13:45
Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»
1 октября
4
Французский журналист сказал, что ждет Сафонова в «ПСЖ»
30 сентября
3
ФотоСафонов пошутил о статусе запасного в «ПСЖ»
30 сентября
5
Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»
30 сентября
2
Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»
29 сентября
3
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
29 сентября
14
Хвича травмировался перед матчем с «Барселоной»
28 сентября
Лига 1. Гол украинца Забарного принес «ПСЖ» победу над «Осером» (2:0)
28 сентября
9
Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Лорьяну»
27 сентября
Стало известно, как голосовал российский выборщик обладателя «Золотого мяча»
27 сентября
6
Дембеле сообщил, кто первым поздравил его с «Золотым мячом»
27 сентября
Итоги голосования на «Золотой мяч»
27 сентября
Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией
26 сентября
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
25 сентября
2
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
25 сентября
5
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
24 сентября
1
ФотоСафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
24 сентября
13
ФотоОпубликован рейтинг российских футболистов в игре EA FC 26
24 сентября
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина
23 сентября
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
23 сентября
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
23 сентября
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
23 сентября
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
23 сентября
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
23 сентября
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
23 сентября
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
23 сентября
Все новости
