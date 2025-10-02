Агент Головина рассказал о восстановлении игрока

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о состоянии игрока.

«Восстановление проходит положительно. Через определенное время будет работать в общей группе. Сейчас он работает с мячом, но с ограничениями. Но скоро будет работать уже в общей группе», – сказал Клюев.