Агент Головина рассказал о восстановлении игрока

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев ответил на вопрос о состоянии игрока.
«Восстановление проходит положительно. Через определенное время будет работать в общей группе. Сейчас он работает с мячом, но с ограничениями. Но скоро будет работать уже в общей группе», – сказал Клюев.
- В этом сезоне 29-летний Головин провел 3 матча за «Монако».
- После выстулений за сборную России в сентябре он вернулся в клуб с мышечным дискомфортом. Позднее «Монако» сообщил, что игрок выбыл на месяц.
Источник: «Спорт-Экспресс»