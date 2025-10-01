Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Станкович

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила уровень двух тренеров РПЛ – Валерия Карпина из «Динамо» и Деяна Станковича из «Спартака».

«Карпин сильнее Станковича как тренер. Это видно невооруженным глазом. Думаю, «Динамо» будет выше «Спартака» по итогам сезона РПЛ.

Не вижу предпосылок для чемпионства красно-белых, а у «Динамо» они есть», – сказала Смородская.