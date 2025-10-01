Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Станкович

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила уровень двух тренеров РПЛ – Валерия Карпина из «Динамо» и Деяна Станковича из «Спартака».
«Карпин сильнее Станковича как тренер. Это видно невооруженным глазом. Думаю, «Динамо» будет выше «Спартака» по итогам сезона РПЛ.
Не вижу предпосылок для чемпионства красно-белых, а у «Динамо» они есть», – сказала Смородская.
- В 8-м туре РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью – 2:2.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в чемпионате с 18 очками, а динамовцы – на 7-м с 15 баллами.
Источник: «РБ Спорт»