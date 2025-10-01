Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Станкович

Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Станкович

1 октября, 18:47
4

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила уровень двух тренеров РПЛ – Валерия Карпина из «Динамо» и Деяна Станковича из «Спартака».

«Карпин сильнее Станковича как тренер. Это видно невооруженным глазом. Думаю, «Динамо» будет выше «Спартака» по итогам сезона РПЛ.

Не вижу предпосылок для чемпионства красно-белых, а у «Динамо» они есть», – сказала Смородская.

  • В 8-м туре РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью – 2:2.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в чемпионате с 18 очками, а динамовцы – на 7-м с 15 баллами.

Смородская определила, кто сильнее – Батраков или Головин 3
Смородская оценила дисквалификацию Станковича 6
Смородская «переобулась» насчет Талалаева 7
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Карпин Валерий Станкович Деян Смородская Ольга
Комментарии (4)
Freyd
1759334118
Почему у неё не спрашивают про паравозов?
Ответить
АЛЕКС 58
1759335334
Старая дура..Все наши тренеры сильнее пуделя,просто у них нет эстонской шл...хи дашки
Ответить
subbotaspartak
1759342493
Откуда чего берут, что видят и где будут их языки по весне...
Ответить
