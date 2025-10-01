Быстров сравнил игрока «Зенита» с Буратино и «Запорожцем»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров оценил игру нападающего команды Александра Соболева в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:2).

«Соболев вышел, гол забил, а дальше что? Все четыре единоборства, в которые он вступил, он проиграл и еще сфолил. Знаете, когда на прямых ногах, как Буратино, подбегает. Я говорю факты, смотрю специально за человеком.

Понимаю счет был уже крупный, но ты выходишь доказывать. Его лучшие действия – за одну минуту, все оставшиеся минуты он провалил.

Соболев – машина? «Запорожец». Вы видели как этот «Запорожец» в Краснодаре играл с пробуксовкой? Его чайка там обогнала на велосипеде», – сказал Быстров.