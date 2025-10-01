Шунин может получить работу в клубе РПЛ – это не «Динамо»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин может получить назначение в клубе.
– Как прошла стажировка Антона Шунина в клубе?
– Мы общаемся, это мой близкий приятель. Он прошел стажировку, побыл в клубе. Дальше мы разговариваем с ним.
– Будет ли ему предложена должность в клубе?
– Мы обсуждаем, разговариваем. Посмотрим.
- 38-летний Шунин объявил о завершении игровой карьеры в начале мая.
- Он является воспитанником «Динамо» и выступал за бело-голубых всю карьеру.
Источник: «Матч ТВ»