Шунин может получить работу в клубе РПЛ – это не «Динамо»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов заявил, что бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин может получить назначение в клубе.

– Как прошла стажировка Антона Шунина в клубе?

– Мы общаемся, это мой близкий приятель. Он прошел стажировку, побыл в клубе. Дальше мы разговариваем с ним.

– Будет ли ему предложена должность в клубе?

– Мы обсуждаем, разговариваем. Посмотрим.