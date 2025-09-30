Карпин оценил результат матча с «Краснодаром»: «Это не поражение»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин высказался после гостевой игры с «Краснодаром».

Команды встречались в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти победили краснодарцы.

– Можно ли сказать, что «Динамо» упустило победу?

– Первый тайм был очень хороший, второй тоже был в принципе нормальный. И у нас моменты были, и у «Краснодара».

Что пошло не так? Ничего, соперник тоже играет. Это не поражение, ничейный результат. Одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков.

– То есть можно сказать, что результат удовлетворительный?

– Ну да. Хотелось бы, конечно, выиграть, но 0:0 нормальный результат. Опять же составы и у нас, и у «Краснодара» были не самые основные. Нормально.