Титов – о летнем новичке «Спартака»: «Положительных впечатлений немного»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов рассказал, кто его разочаровывает из летних новичков команды.

«По Заболотному вопросы были у всех. Пока положительных впечатлений от игры Антона немного.

Надеюсь, Заболотный разыграется и возьмет свое. Пока он проигрывает конкуренцию Угальде, который является более разносторонним форвардом.

Ливай тоже умеет самостоятельно создать момент, а Заболотного надо обслуживать», – заявил Титов.