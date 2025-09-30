Дивеев назвал потенциальных номинантов «Золотого мяча» среди российских игроков

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, кто из российских игроков может оказаться в числе номинантов на «Золотой мяч».

– Кто из россиян потенциально способен в будущем быть в числе номинантов на «Золотой мяч»?

– Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить. Кто еще у нас? Миранчук.

Но если называть троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас.