Дивеев назвал потенциальных номинантов «Золотого мяча» среди российских игроков

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал, кто из российских игроков может оказаться в числе номинантов на «Золотой мяч».
– Кто из россиян потенциально способен в будущем быть в числе номинантов на «Золотой мяч»?
– Кисляк, Батраков, Глебов, Головин, Обляков и Сафонов. Себя не буду говорить. Кто еще у нас? Миранчук.
Но если называть троих, это будут Глебов, Кисляк и Батраков. Они с учетом своего возраста самые сильные у нас.
- 19-летний вингер Кирилл Глебов и 20-летний полузащитник Матвей Кисляк играют за ЦСКА. 20-летний хавбек Алексей Батраков выступает за «Локомотив».
- Российские игроки никогда не выигрывали «Золотой мяч». Советские футболисты получали его трижды – награду выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.
Источник: Sport24