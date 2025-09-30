Дивеев ответил Талалаеву на слова о пенальти и удалениях в матчах ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча команд в 10-м туре РПЛ. Москвичи одержали в нем победу со счетом 1:0.

«Я ради принципа посмотрел, какие игры мы играли. С «Сочи», да, окей, были пенальти. Удаление Андраде за вторую желтую – зачем ты держишь Алеррандро, когда там, может быть, даже офсайд был? И, убежал бы Алеррандро, я не знаю.

С нами удаления, которые были, – все есть за что. Понятно, пенальти, которые ставят в нашу или не в нашу сторону, – это надо смотреть, это судейские трактовки. Я не согласен с его мнением.

В данном матче с «Балтикой», окей, первые 18 минут игра была то туда, то сюда, на переходных фазах, но потом у них ни одного момента не было. Только один момент я вспомню, когда во втором тайме был прострели и Жоао [Виктор] мог в свои ворота срезать, когда Игорь [Акинфеев] поймал мяч.

По игре, если посмотреть, думаю, мы могли забить три-четыре мяча точно. Особенно в первом тайме – два момента было», – сказал Дивеев.