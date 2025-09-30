«Зенит» продлил выставку о 100-летии клуба

«Зенит» и музейное бюро Planet9 приняли решение о продлении выставки «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» в Севкабель Порту.

«В течение сентября организаторы получили множество обращений с просьбами об увеличении сроков работы и приняли решение продлить выставку до 11 января 2026 года включительно», – говорится в сообщении клуба.