«Зенит» продлил выставку о 100-летии клуба

«Зенит» и музейное бюро Planet9 приняли решение о продлении выставки «Зенит 💙 Петербург. 100 лет вместе» в Севкабель Порту.
«В течение сентября организаторы получили множество обращений с просьбами об увеличении сроков работы и приняли решение продлить выставку до 11 января 2026 года включительно», – говорится в сообщении клуба.
- В прошлом сезоне «Зенит» занял 2-е место в РПЛ, уступив 1-ю строчку «Краснодару». До этого петербуржцы побеждали в чемпионате России 6 раз подряд.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.
Источник: официальный сайт «Зенита»