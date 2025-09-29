Введите ваш ник на сайте
Роналду не стал голосовать за Ямаля в опросе от France Football

Сегодня, 22:57
1

Неделю назад вингер «Барселоны» Ламин Ямаль во второй раз подряд взял Трофей Копа, который вручается лучшему игроку сезона в возрасте до 21 года.

Победителя выбирали путем голосования обладателей «Золотого мяча».

В опросе от France Football кандидатуру Ямаля поддержали 24 человека, в том числе Лионель Месси, Ривалдо, Роналдо, Христо Стоичков, Роналдиньо, Зинедин Зидан, Карим Бензема и Лука Модрич.

Трое отдали предпочтение Десиру Дуэ из «ПСЖ» – это Роберто Баджо, Рууд Гуллит и Павел Недвед.

Еще трое воздержались от участия в голосовании – Криштиану Роналду, Мишель Платини и Кевин Киган.

Источник: Sports Illustrated
Испания. Примера Интер Майами Аль-Наср Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Ямаль Ламин
Комментарии (1)
TOMSON
1759176495
Он воздержался!! При чем тут Ямаль вообще?
Ответить
