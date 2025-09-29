Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА

Защитник «Спартака» Илья Самошников будет готов выйти на поле в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Ранее он не попал в заявку красно-белых на игру 10-го тура с «Пари НН».
«Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния», – ранее сказал «Матч ТВ» руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- 27-летний Самошников перешел к красно-белым в августе из «Локомотива».
- С тех пор он провел за «Спартак» 3 матча, забил 1 гол.
- Игра красно-белых с ЦСКА пройдет 5 октября и начнется в 16:30 мск.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»