Стало известно, сможет ли Самошников сыграть против ЦСКА

Защитник «Спартака» Илья Самошников будет готов выйти на поле в матче 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Ранее он не попал в заявку красно-белых на игру 10-го тура с «Пари НН».

«Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния», – ранее сказал «Матч ТВ» руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.