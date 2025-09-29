«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»

Руководство «Спартака» общалось с представителями бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти насчет возможного сотрудничества. Однако итальянский тренер не захотел возвращаться в Россию

Сейчас в «Спартаке» ведут поиски тренера, который мог бы принять команду в случае увольнения Деяна Станковича.