«Спартак» рассматривал кандидатуру экс-тренера «Зенита»

Руководство «Спартака» общалось с представителями бывшего главного тренера «Зенита» Лучано Спаллетти насчет возможного сотрудничества. Однако итальянский тренер не захотел возвращаться в Россию
Сейчас в «Спартаке» ведут поиски тренера, который мог бы принять команду в случае увольнения Деяна Станковича.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 18 очками после 10 туров.
- Спаллетти был главным тренером «Зенита» с декабря 2009 года по март 2014-го.
- В июне 2025-го он покинул пост главного тренера сборной Италии.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»