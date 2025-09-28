Введите ваш ник на сайте
Жедсон прокомментировал свой дубль за «Спартак»

Вчера, 21:55
2

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш дал комментарий после матча с «Пари НН» (3:0). Португалец забил в этой встрече два гола.

– Очень хорошо, что мы сегодня победили, забили хорошие мячи. Нам нужно концентрироваться на своей работе, продолжать усердно тренироваться, и эта работа принесет голы и победы.

– У вас сегодня дубль. В какой ситуации было сложнее забить?

– Вопрос не в том, сложно или легко. Важно оказаться в нужном месте, когда есть возможность забить. Я счастлив не столько своим голам, сколько победе команды.

– Как играть на поле сразу двум таким большим игрокам, как вы и Барко?

– Барко – отличный футболист. И он, и я выходим на поле, чтобы приносить пользу команде.

  • Жедсон перешел в «Спартак» этим летом из «Бешикташа».
  • Клуб заплатил за 26-летнего игрока 20,78 млн евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Спартак Фернандеш Жедсон
Комментарии (2)
Константин-Шапкин-google
1759086280
Жедсон сегодня порадовал! С победой!
Томик
1759088743
Барко - отличный футболист, но пока не знает, что делать на поле. Кроме попыток пробежаться с мячом - ничего. И бить не умеет. А Жедсон умеет, оказывается.
  • Читайте нас: 