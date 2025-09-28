Жедсон прокомментировал свой дубль за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш дал комментарий после матча с «Пари НН» (3:0). Португалец забил в этой встрече два гола.
– Очень хорошо, что мы сегодня победили, забили хорошие мячи. Нам нужно концентрироваться на своей работе, продолжать усердно тренироваться, и эта работа принесет голы и победы.
– У вас сегодня дубль. В какой ситуации было сложнее забить?
– Вопрос не в том, сложно или легко. Важно оказаться в нужном месте, когда есть возможность забить. Я счастлив не столько своим голам, сколько победе команды.
– Как играть на поле сразу двум таким большим игрокам, как вы и Барко?
– Барко – отличный футболист. И он, и я выходим на поле, чтобы приносить пользу команде.
- Жедсон перешел в «Спартак» этим летом из «Бешикташа».
- Клуб заплатил за 26-летнего игрока 20,78 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»