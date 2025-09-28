Агент Батракова оценил трансферную стоимость игрока

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о трансферной стоимости игрока.
«Есть цифры, которые прописаны в контракте, за которые будет возможность его выкупить. Что касается понимания его стоимости, все отталкиваются от Transfermarkt, потому что нет какого-то альтернативного источника. По ощущениям, я думаю, на данный момент он стоит около 30 миллионов евро», – сказал Кузьмичев.
- 20-летний Батраков провел в этом сезоне 13 матчей за «Локомотив», забил 10 голов, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в 23 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»