РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте

Сегодня, 16:30
38

ЦСКА победил «Балтику» со счетом 1:0 в матче 10-го тура РПЛ.

Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.

Гости играли в меньшинстве с 84-й минуте после удаления Кевина Андраде, получившего вторую желтую карточку.

ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ с 21 очком после 10 туров. Команда опережает на 1 очко «Локомотив» и «Краснодар».

«Балтика» потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате России. Ее беспроигрышная серия в РПЛ продлилась 9 матчей. Калининградцы занимают в чемпионате 5-ю позицию с 17 очками.

Россия. Премьер-лига. 10 тур
ЦСКА - Балтика - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - И. Дивеев, 90+5.
Удаления: нет - К. Андраде, 84 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Обзор матча ЦСКА – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Пономарев назвал залог победы ЦСКА над «Балтикой» 2
Где смотреть матч ЦСКА – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 28 сентября 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика ЦСКА
Комментарии (38)
САНЁК17
1759066717
га-га-га-гали-гали-га-га-гали-га,ЦСКА занимает первое место в турнирном таблицы
Ответить
Интерес
1759066852
С усилением нападения в виде Алеррандро,ЦСКА несомненно станет чемпионом...Спасибо, Дивеев, что ты есть.Судья не понравился, хоть и деликатно,но подсвистывал ЦСКА,Глебов хоть и получил жёлтую, но он её мог получить ещё раньше.
Ответить
gor77
1759066913
ЦСКА - молодцы!!! Самое интересное то, что давно такого начала чемпионата не было!!! Колбасит все клубы! Хороший сериал!!! Продолжение следует...
Ответить
CSKA57
1759066956
Молодцы! С победой!
Ответить
andr2112
1759067092
Благодарность судье от армейцев из скольки ноликов состоит?)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1759067241
Грандиозный отскок коней! Гыгыгы
Ответить
saf05
1759067466
Балтика почти на своём месте, ещё Спартак их опередит и всё будет как-то так.
Ответить
evgevg13
1759067604
Балтийцев откровенно жалко.
Ответить
ZAITZEFF2011
1759067771
ЦСКА чудом вырвал победу. Везёт сильнейшим. Балтика - молодцы. Коней с победой!!!
Ответить
DeStar
1759067783
боже толи я смотрю просто такие матчи( попадаю) то ли рпл просто днище днищенского уровня уганды)) ну как так?))) я понимаю балтика автобус уровня боженька. ребята просто днище изначально по дефолту но цска.. как можно играть против автобуса, но при этом дивеев 9 из 10 пасов дает на акинфеева из центра поля?) настолько нет вариантов дать пас вперед, надо назад постоянно отдавать?)) а то что после кк цска даже к ворота подойти не в состоянии - дичь не видел у цска за весь матч 3 пасов подряд точных хотя бы около штрафной позорище просто уровня африканских чемпионатов)
Ответить
