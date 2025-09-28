РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Балтики» на 95-й минуте

ЦСКА победил «Балтику» со счетом 1:0 в матче 10-го тура РПЛ.
Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.
Гости играли в меньшинстве с 84-й минуте после удаления Кевина Андраде, получившего вторую желтую карточку.
ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ с 21 очком после 10 туров. Команда опережает на 1 очко «Локомотив» и «Краснодар».
«Балтика» потерпела первое поражение в нынешнем чемпионате России. Ее беспроигрышная серия в РПЛ продлилась 9 матчей. Калининградцы занимают в чемпионате 5-ю позицию с 17 очками.
Россия. Премьер-лига. 10 тур
ЦСКА - Балтика - 1:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - И. Дивеев, 90+5.
Удаления: нет - К. Андраде, 84 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»