Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своей результативности в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Петербуржцы дома выиграли со счетом 5:2.

Глушенков оформил покер.

«Зенит» поднялся в топ-3 РПЛ, сократив отставание от лидера до 1 очка.

– Четыре гола. Как вы этот факт оцените?

– Никак, сегодня получилось забить четыре, я очень рад этому, потому что это мой первый покер в карьере.

– Мяч забрали на память?

– Да!

– Что с ним сделаете, если не секрет?

– Поставлю на подставочку ко всем наградам, которые у меня есть.

– Вообще получается, что у вас пять голов за два матча – это больше, чем было до этого. Поймали волну?

– Наверное (улыбается). Шучу, конечно, но хотелось бы, чтобы она продолжалась.