Глушенков прокомментировал покер в ворота «Оренбурга»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о своей результативности в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга».
- Петербуржцы дома выиграли со счетом 5:2.
- Глушенков оформил покер.
- «Зенит» поднялся в топ-3 РПЛ, сократив отставание от лидера до 1 очка.
– Четыре гола. Как вы этот факт оцените?
– Никак, сегодня получилось забить четыре, я очень рад этому, потому что это мой первый покер в карьере.
– Мяч забрали на память?
– Да!
– Что с ним сделаете, если не секрет?
– Поставлю на подставочку ко всем наградам, которые у меня есть.
– Вообще получается, что у вас пять голов за два матча – это больше, чем было до этого. Поймали волну?
– Наверное (улыбается). Шучу, конечно, но хотелось бы, чтобы она продолжалась.
Источник: сайт «Зенита»