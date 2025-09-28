Кержаков одним словом описал покер Глушенкова

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал покер Максима Глушенкова в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

«Глушенков в последних матчах показывает очень хорошую игру. Думаю, он своей игрой заслужил место в стартовом составе. Глушенков использовал те моменты, которые у него были в матче с «Оренбургом». Как я отношусь к его покеру? Здорово, хорошо играет.

Игра у Глушенкова в матче хорошо получалась, как и у всей команды. Нынешний «Оренбург», конечно, не соперник «Зениту». По всем параметрам «Зенит» без проблем обыграл их. Глушенков, выйдя в стартовом составе, здорово сыграл, реализовал те моменты, которые у него были», – сказал Кержаков.