«Зенит» поборется с «Тоттенхэмом» за Райана

«Тоттенхэм» готов заплатить 30 миллионов евро за вингера «Васко да Гама» Райана. Английский клуб вскоре должен оформить официальное предложение по игроку.

«Зенит» также хотел бы приобрести Райана. Российский клуб может включить в сделку по трансферу защитника Роберта Ренана, выступющего в «Васко да Гама» на правах аренды. «Зенит» предложит за Райана 22,5 миллиона евро и 80% прав на Ренана.