«Зенит» поборется с «Тоттенхэмом» за Райана

«Тоттенхэм» готов заплатить 30 миллионов евро за вингера «Васко да Гама» Райана. Английский клуб вскоре должен оформить официальное предложение по игроку.
«Зенит» также хотел бы приобрести Райана. Российский клуб может включить в сделку по трансферу защитника Роберта Ренана, выступющего в «Васко да Гама» на правах аренды. «Зенит» предложит за Райана 22,5 миллиона евро и 80% прав на Ренана.
- 19-летний Райан в этом сезоне провел 41 матч за «Васко да Гама», забил 11 голов, сделал 1 ассист.
- В этом году он также выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии U20.
- 21-летний Ренан провел 3 матча за «Васко да Гама» после перехода в команду в августе.
Источник: Bolavip