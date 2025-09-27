Введите ваш ник на сайте
«Зенит» поборется с «Тоттенхэмом» за Райана

Сегодня, 16:20
5

«Тоттенхэм» готов заплатить 30 миллионов евро за вингера «Васко да Гама» Райана. Английский клуб вскоре должен оформить официальное предложение по игроку.

«Зенит» также хотел бы приобрести Райана. Российский клуб может включить в сделку по трансферу защитника Роберта Ренана, выступющего в «Васко да Гама» на правах аренды. «Зенит» предложит за Райана 22,5 миллиона евро и 80% прав на Ренана.

  • 19-летний Райан в этом сезоне провел 41 матч за «Васко да Гама», забил 11 голов, сделал 1 ассист.
  • В этом году он также выиграл молодежный чемпионат Южной Америки в составе сборной Бразилии U20.
  • 21-летний Ренан провел 3 матча за «Васко да Гама» после перехода в команду в августе.

Источник: Bolavip
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Васко да Гама
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1758979695
ФКГазпромФламенго всё чемоданных легов приобретает, а надо прежде всего рассчитывать на бесчемоданных россиян
Ответить
СильныйМозг
1758981340
Что-то мне подсказывает, что эта новость забомбит мясных неадыекватов.
Ответить
neim
1758981653
Надо сорок сразу давать и пусть умоются бриты.
Ответить
Дубина
1758982908
ЗПРФ! Цыган?
Ответить
