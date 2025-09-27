Итоги голосования на «Золотой мяч»

Организаторы «Золотого мяча» в своем аккаунте в Х опубликовали подробные результаты голосования. Теперь известно, кто сколько очков набрал.
Топ-10 выглядит так.
1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1380 баллов.
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 1059.
3. Витинья («ПСЖ») – 703.
4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 657.
5. Рафинья («Барселона») – 620.
6. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 484.
7. Килиан Мбаппе («Реал») – 378.
8. Коул Палмер («Челси») – 211.
9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 172.
10. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 171.
Источник: «Бомбардир»