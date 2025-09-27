Введите ваш ник на сайте
Итоги голосования на «Золотой мяч»

Сегодня, 00:10

Организаторы «Золотого мяча» в своем аккаунте в Х опубликовали подробные результаты голосования. Теперь известно, кто сколько очков набрал.

Топ-10 выглядит так.

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1380 баллов.

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 1059.

3. Витинья («ПСЖ») – 703.

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 657.

5. Рафинья («Барселона») – 620.

6. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 484.

7. Килиан Мбаппе («Реал») – 378.

8. Коул Палмер («Челси») – 211.

9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 172.

10. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 171.

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Дембеле Усман
Новая форма «Спартака», конец карьеры Бускетса, Аршавин хочет уменьшить алименты и другие новости
01:01
Итоги голосования на «Золотой мяч»
00:10
Ловчев заявил, что ему стыдно за «Спартак»
Вчера, 23:32
4
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
Вчера, 23:09
3
946-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
Вчера, 22:57
1
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
Вчера, 22:31
3
Карпин: «Я ничего особо не достиг»
Вчера, 22:06
4
ФотоТюкавин едва не сломал ногу другому футболисту «Динамо»
Вчера, 21:20
2
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:59
3
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
Вчера, 20:28
4
Все новости
Все новости
Дешам назвал лучший момент в карьере – он связан с Россией
Вчера, 19:50
Сафонов рассказал о неожиданной мотивации учить французский язык
25 сентября
3
Бубнов не согласен с «Золотым мячом» Дембеле
25 сентября
6
ФотоСафонов посетил русскую баню в Париже
24 сентября
1
ФотоСафонов и Забарный поучаствовали в совместной фотосессии
24 сентября
14
ФотоОпубликован рейтинг российских футболистов в игре EA FC 26
24 сентября
Семин оценил 12-е место Хвичи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
1
В «Монако» раскрыли диагноз и сроки восстановления Головина
23 сентября
Сафонов прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Марселя»
23 сентября
1
Главред France Football – о «Золотом мяче» Дембеле: «Конкуренции не было»
23 сентября
В сборной России объяснили ситуацию с травмами Головина
23 сентября
Реакция Месси на «Золотой мяч» Дембеле
23 сентября
Дембеле рассказал, какой фаст-фуд ест после матчей
23 сентября
ФотоДембеле расплакался после получения «Золотого мяча»
23 сентября
1
Только 10 футболистов выигрывали «Золотой мяч», Лигу чемпионов и чемпионат мира
23 сентября
Дембеле прокомментировал получение «Золотого мяча»
23 сентября
Франция повторила рекорд по числу «Золотых мячей»
23 сентября
Дембеле – шестой француз, выигравший «Золотой мяч»
23 сентября
2
Топ-10 лучших футболистов мира по версии France Football
22 сентября
1
Фото⚡️ Дембеле – обладатель «Золотого мяча»-2025
22 сентября
13
«ПСЖ» – лучшая команда года по версии France Football
22 сентября
Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Марселю» (0:1) из-за ошибки конкурента Сафонова
22 сентября
5
Определен обладатель трофея Яшина-2025
22 сентября
2
Энрике – лучший тренер года по версии France Football
22 сентября
«ПСЖ» пропустил от «Марселя» из-за вратарской ошибки
22 сентября
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
22 сентября
4
Сафонов пошутил о нелюбви к «ПСЖ» в Марселе
22 сентября
1
Стало известно, посетит ли Дембеле церемонию вручения «Золотого мяча» во время матча «ПСЖ»
22 сентября
Все новости
