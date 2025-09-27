Итоги голосования на «Золотой мяч»

Организаторы «Золотого мяча» в своем аккаунте в Х опубликовали подробные результаты голосования. Теперь известно, кто сколько очков набрал.

Топ-10 выглядит так.

1. Усман Дембеле («ПСЖ») – 1380 баллов.

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 1059.

3. Витинья («ПСЖ») – 703.

4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 657.

5. Рафинья («Барселона») – 620.

6. Ашраф Хакими («ПСЖ») – 484.

7. Килиан Мбаппе («Реал») – 378.

8. Коул Палмер («Челси») – 211.

9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») – 172.

10. Нуну Мендеш («ПСЖ») – 171.