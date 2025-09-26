Введите ваш ник на сайте
  Кавазашвили – об игроке «Зенита»: «Не уважает футбол, уважает только свои амбиции, это ужасно»

Кавазашвили – об игроке «Зенита»: «Не уважает футбол, уважает только свои амбиции, это ужасно»

Сегодня, 22:44

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о фигуре форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Мнение о Соболеве абсолютно нулевое! Не хочу даже комментировать человека, который не может себя найти ни в одной команде. Такой никогда не станет первоклассным футболистом. Никогда! Он не уважает футбол, а уважает только свои амбиции. Это ужасно. А ведь у него есть данные, чтобы быть очень хорошим форвардом. Но характер у него жуткий. Ему надо с ним разбираться.

Мы же можем только со стороны наблюдать и можем посоветовать изменить характер. Ему к футболу надо подходить с любовью и ответственностью, а не с грубостью. Если тебя жeстко принимают защитники, то надо понимать, что ты хороший игрок. Надо на защитников тогда смотреть снисходительно, а он на них смотрит как на врага. Старается всe время жаловаться, показывать грубость. Это его и портит», – сказал Кавазашвили.

  • 28-летний Соболев в этом сезоне провел за «Зенит» 11 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
  • В 2020-2024 годах Александр был в «Спартаке».
  • Ранее Соболев вызывался в сборную России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Кавазашвили Анзор
