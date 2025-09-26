Введите ваш ник на сайте
  • Мостовой – о возможной отставке Тедеско из «Фенербахче»: «Это вина не Доменико, а природы»

Мостовой – о возможной отставке Тедеско из «Фенербахче»: «Это вина не Доменико, а природы»

Сегодня, 22:21

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал надвигающуюся отставку Доменико Тедеско из «Фенербахче».

«Меня удивляет, как эти люди всплывают. А когда их убирают через год, то я спокойно реагирую. Потому что футбол придумали еще до всех нас.

Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы», – сказал Мостовой.

  • Тедеско стал главным тренером «Фенербахче» 9 сентября, сменив на этом посту Жозе Моуринью.
  • Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» стамбульцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу при 2 ничьих и 1 поражении.
  • Тедеско был в московском клубе в 2019-2021 годах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Тедеско Доменико Мостовой Александр
