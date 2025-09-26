Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения

Новый президент «Фенербахче» Садеттин Саран встретился с главным тренер команды Доменико Тедеско и спортивным директором Девином Озеком.
Перед 40-летним Тедеско поставлена задача исправить результаты команды в ближайшее время. Если «Фенербахче» не сможет победить в следующих трех матчах с «Антальяспором» и «Самсунспором» в чемпионате Турции и «Ниццей» в Лиге Европы, то тренер будет уволен во время перерыва на игр сборных в октябре.
- Тедеско стал главным тренером «Фенербахче» 9 сентября, сменив на этом посту Жозе Моуринью.
- Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» стамбульцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу при 2 ничьих и 1 поражении.
Источник: fotoMac