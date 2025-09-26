Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения

Экс-тренера «Спартака» могут уволить через месяц после назначения

Сегодня, 13:21
5

Новый президент «Фенербахче» Садеттин Саран встретился с главным тренер команды Доменико Тедеско и спортивным директором Девином Озеком.

Перед 40-летним Тедеско поставлена задача исправить результаты команды в ближайшее время. Если «Фенербахче» не сможет победить в следующих трех матчах с «Антальяспором» и «Самсунспором» в чемпионате Турции и «Ниццей» в Лиге Европы, то тренер будет уволен во время перерыва на игр сборных в октябре.

  • Тедеско стал главным тренером «Фенербахче» 9 сентября, сменив на этом посту Жозе Моуринью.
  • Под руководством бывшего главного тренера «Спартака» стамбульцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу при 2 ничьих и 1 поражении.

Еще по теме:
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
Моуринью: «Работа в «Фенербахче» была ошибкой – это не мой уровень» 3
Президент «Фенербахче» назвал амбициозные задачи на сезон для Тедеско 1
Источник: fotoMac
Турция. Суперлига Лига Европы Фенербахче Тедеско Доменико
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ScarlettOgusania
1758882490
а быстро тут с Тедеско...))
Ответить
Дубина
1758882896
А потом вместо Семака помойку добить до конца))))
Ответить
k611
1758884584
А может дело не в тренере...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1758887566
Оччень интересно услышать мнение А.Мостового по этому поводу. ))) """"""""""""
Ответить
