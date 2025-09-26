Первый тренер Мостового сказал, сможет ли игрок раскрыться в ЦСКА

Первый тренер полузащитника «Зенита» Андрея Мостового Андрей Лебедев высказался о положении хавбека в петербургском клубе.

‎– Как думаете, справедливо ли, что Мостовой не попадает в стартовый состав?

‎– Мое мнение мало, что значит. Там все решает тренер. С «Краснодаром» задачу решили, выиграли. Значит правильное решение было, хотя я лично, честно говоря, расстроен.

‎– Капитан «Зенита» Дуглас Сантос после игры за сборную Бразилии вновь стал легионером. Как считаете, повлияло ли это событие на место Мостового в составе?

‎– Это нужно спросить Семака, что повлияло.

– Как думаете, смог бы Мостовой раскрыться в ЦСКА? Путь туда из «Зенита» совершил Данил Круговой.

– Я думаю, он может в любом клубе раскрыться. У него потенциал хороший.