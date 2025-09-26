Экс-игрок ЦСКА сказал, за что стоит ругать «Спартак» в этом сезоне

Бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин считает, что игроки «Спартака» недостаточно хорошо показывают себя в матчах с командами ниже классом.

«Мы ругаем «Спартак», а они от первого места отстают на четыре очка. Чего их тогда ругать? Если только за качество игры. Имея таких игроков в полузащите и нападении они должны в каждой игре по трешке класть командам, которые ниже классом», – сказал Гришин.