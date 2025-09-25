Определены все пары 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Стали известны все участники 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Сформированы следующие пары 1/8 финала:
- «Факел» (Воронеж) – «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула) – «Сокол» (Саратов)
- «Родина» (Москва) – «Челябинск»
- «Торпедо» (Москва) – «Велес» (Москва)
- «Черноморец» (Новороссийск) – «Кубань Холдинг» (Павловская)
- «Шинник» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
- «Енисей» (Красноярск) – «Фанком» (Киров)
- КАМАЗ (Набережные Челны) – «Чайка» (Песчанокопское).
Матчи 5-го раунда Пути регионов пройдут в середине октября.
Источник: «Матч ТВ»