Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Вчера, 22:50
1

Опубликован рейтинг претендентов на следующий «Золотой мяч», основанный на котировках букмекеров.

В 2025 году награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

Букмекеры считают, что в 2026-м ЗМ достанется вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.

  1. Ламин Ямаль («Барселона») – 3.50 (коэффициент на победу);
  2. Килиан Мбаппе («Реал») – 6.00;
  3. Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.50;
  4. Винисиус Жуниор («Реал») – 9.00;
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 12.00;
  6. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12.00;
  7. Гарри Кейн («Бавария») – 12.00;
  8. Майкл Олисе («Бавария») – 17.00;
  9. Рафинья («Барселона») – 17.00;
  10. Джуд Беллингем («Реал») – 17.00;
  11. Лионель Месси («Интер Майами») – 19.00.

Еще по теме:
Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча» 1
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal 1
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча» 3
Источник: Спортс“
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Рейтинг Интер Майами Бавария Ливерпуль Манчестер Сити ПСЖ Реал Барселона Месси Лионель Кейн Гарри Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Рафинья Винисиус Холанд Эрлинг Беллингем Джуд Олисе Майкл Ямаль Ламин
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1758745808
по-ходу, мбаппович и холанд никогда не получат ЗМ. как и неймар. вечно какие-то другие выскочки находятся.
Ответить
Главные новости
Генич спрогнозировал следующего обладателя «Золотого мяча»
01:15
В Лиге Европы обновили возрастной рекорд
01:03
Смолов назвал реальную стоимость Батракова: «23 миллиона – это булщит»
00:12
2
Лига Европы. «Рома» выиграла, «Бетис» спас ничью и другие результаты
00:00
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
Вчера, 23:52
Кузяев объяснил, почему выбрал «Рубин»
Вчера, 23:42
1
Канчельскис высказался об отказе УЕФА отстранять израильские команды
Вчера, 23:11
1
Смолов высмеял «Спартак»: «Кого он раздражать будет с седьмого места?»
Вчера, 23:00
3
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
Вчера, 22:50
1
Рахимов пошутил о переходе Кузяева в «Рубин»
Вчера, 22:41
Все новости
Все новости
Примера. Хет-трик Альвареса принес «Атлетико» волевую победу над «Райо Вальекано» (3:2), «Сосьедад» без Захаряна обыграл «Мальорку» (1:0)
00:32
Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
Вчера, 22:50
1
Названа дата первого Эль Класико в сезоне
Вчера, 21:43
Определен самый пожилой тренер топ-5 лиг Европы
Вчера, 20:43
1
Семья Ямаля разозлилась на результаты «Золотого мяча»
Вчера, 14:05
1
Алонсо высказался о прогрессе «Реала»
Вчера, 08:09
Мбаппе повторил рекорд Пушкаша
Вчера, 01:03
Примера. «Реал» разгромил «Леванте» (4:1); у Мбаппе дубль, Винисиус сделал 1+1
Вчера, 00:24
1
Гави из «Барселоны» выбыл до конца года: подробности
23 сентября
Канчельскис удивил выбором обладателя «Золотого мяча»
23 сентября
ВидеоРафинья поблагодарил российского блогера после церемонии «Золотого мяча»
23 сентября
2
Топ-10 фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal
23 сентября
1
Неймар одним словом описал 5-е место Рафиньи в голосовании за «Золотой мяч»
23 сентября
Третий самый дорогой игрок «Реала» задумался об уходе из клуба в январе
23 сентября
2
Ямаль сделал заявление после упущенного «Золотого мяча»
23 сентября
3
Мбаппе побил рекорд Анри и Платини
23 сентября
Агент Захаряна отреагировал на вызов Арсена в сборную России
23 сентября
2
«Реал» допускает уход Винисиуса свободным агентом
23 сентября
Отец Ямаля – о «Золотом мяче»: «Это не кража, но моральный ущерб нанесен»
23 сентября
4
Мбаппе обратился к Дембеле, выигравшему «Золотой мяч»
23 сентября
Ямаль стал рекордсменом «Золотого мяча»
23 сентября
Стала известна обладательница женского «Золотого мяча»-2025
22 сентября
Ямаль получил награду от France Football
22 сентября
Ямаль проведет масштабную вечеринку после церемонии «Золотого мяча»
22 сентября
1
Коэффициент на «Золотой мяч» для Ямаля упал более чем в 2 раза в день вручения награды
22 сентября
2
Примера. «Барселона» разгромила «Хетафе» (3:0), у Феррана дубль
21 сентября
В Испании раскрыли состав делегации «Барселоны» на церемонию вручения «Золотого мяча»
21 сентября
2
Только 2 тренера до Алонсо выиграли первые 5 матчей Примеры во главе «Реала»
20 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 