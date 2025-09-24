Главные фавориты на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

Опубликован рейтинг претендентов на следующий «Золотой мяч», основанный на котировках букмекеров.
В 2025 году награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
Букмекеры считают, что в 2026-м ЗМ достанется вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю.
- Ламин Ямаль («Барселона») – 3.50 (коэффициент на победу);
- Килиан Мбаппе («Реал») – 6.00;
- Усман Дембеле («ПСЖ») – 7.50;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 9.00;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 12.00;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 12.00;
- Гарри Кейн («Бавария») – 12.00;
- Майкл Олисе («Бавария») – 17.00;
- Рафинья («Барселона») – 17.00;
- Джуд Беллингем («Реал») – 17.00;
- Лионель Месси («Интер Майами») – 19.00.
Источник: Спортс“