Радимов назвал показухой жест Станковича в матче с «Крыльями Советов»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Я не вижу совершенно, что месячная дисквалификация исправит Станковича, но я могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, что нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего.
Все видели, как он эмоционально отреагировал на пропущенный от «Крыльев» гол – закрыл лицо руками. Но Станкович давно знает, где расположены камеры, знает, как на них работать, и знает, что его показывают. Поэтому на это реагировать абсолютно никому не надо, это больше показуха.
Я думаю так: если бы Станкович не хотел, чтобы его видели, он бы добился этого, потому что это не сложно – на стадионе затеряться среди всех», – сказал Радимов.
- В 1-м тайме домашнего матча красно-белых с «Крыльями Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ серб закрыл лицо руками после пропущенного гола.
- КДК РФС ранее дисквалифицировал Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.