Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семшов сказал, что Станковичу нужно сделать в «Спартаке»

Сегодня, 12:37
3

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу необходимо определиться с оптимальной схемой и стабилизировать состав.

«Много разговоров о том, что без Станковича «Спартак» играет лучше. Я бы обратил внимание на то, что штаб и игроки меньше говорят с судьями и больше заняты делом. Нервы Станковича приводили к тому, что некоторые игроки чересчур распылялись не на игру, а на судейство. Это сбивало.

Но пока не вижу ничего критичного в том, что тренер на трибуне. Если будет результат, он сам после отбытия дисквалификации будет, как Бесков, сидеть на трибуне.

На мой взгляд, Станковичу пока за все время работы в «Спартаке» не удалось найти оптимальную схему, то есть сделать самое сложное – расставить игроков, распорядиться тем богатством, которое есть. Команду ему собрали хорошую. Надо просто расставить футболистов и не дергать их.

Чем хорош феномен «Краснодара»? Состав команды, если не будет травм и дисквалификаций, мы угадаем за неделю. У «Спартака» такого не скажешь. Каждый матч – что-то новое. Надо успокоиться и перестать экспериментировать. Ничего в плане борьбы в РПЛ не потеряно. Один-два удачных матча, и «Спартак» будет в тройке», – сказал Семшов.

  • КДК РФС ранее дисквалифицировал главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров.

Еще по теме:
Смолов раскритиковал поведение Станковича 2
Тренер «Пари НН» рассказал о мотивации игроков на матч со «Спартаком»
Червиченко сказал, когда «Спартаку» нужно продать Угальде 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Семшов Игорь
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1758707395
САЛИХОВА «Как послушаешь «бывших», то диву даёшься, как это они всё знают) Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.»
Ответить
Кривая да нелёгкая
1758707717
Спартак это бесполезный проект) Спартак существует для куража, интриг сплетен, скандалов.... Такой надуманный пузырь пустышка! Цель этой команды развлекать публику и прочая чушь!
Ответить
...уефан
1758708939
...всё сказанное лежит на поверхности, тут и копать глубоко не нужно, здравая оценка ситуации. Добавил бы, что уж если нужно, что-то по игре, составу и схемам менять, что-то искать, то делать это в кубковых играх, благо, нынешний формат позволяет это...
Ответить
Главные новости
Смолов раскритиковал поведение Станковича
14:37
2
ФотоСуперкомпьютер оценил шансы команд на победу в Лиге Европы
14:27
КДК рассмотрит скандирование кричалки про «Зенит» болельщиками «Краснодара»
14:18
2
Кисляк высказался о пенальти в ворота «Сочи»
13:31
Червиченко сказал, когда «Спартаку» нужно продать Угальде
13:19
2
УЕФА принял решение по возможному отстранению Израиля
12:55
6
Семшов сказал, что Станковичу нужно сделать в «Спартаке»
12:37
3
Карпина сравнили с персонажем «Мастера и Маргариты»
12:26
3
Назван срок контракта Кузяева с новым клубом
12:19
2
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту»
12:12
2
Все новости
Все новости
Тренер «Пари НН» рассказал о мотивации игроков на матч со «Спартаком»
13:50
Ташуев сказал, из-за чего игроки «Спартака» сходят с ума
13:09
1
Семшов сказал, что Станковичу нужно сделать в «Спартаке»
12:37
3
Карпина сравнили с персонажем «Мастера и Маргариты»
12:26
3
Назван срок контракта Кузяева с новым клубом
12:19
2
Дегтярев заявил, что приносит удачу «Зениту»
12:12
2
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»
12:05
7
Игнашевич высказался о тратах «Зенита» на легионеров
11:33
9
Корнеев удивился, что Черчесов не попал в топ-клуб РПЛ
11:23
3
Ситуацию в «Спартаке» сравнили с «Палатой № 6»
11:10
8
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
10:50
3
Экс-судья ФИФА не знает, правильно ли назначили пенальти в ворота «Сочи»
10:34
6
Черданцев сказал, есть ли кризис в «Зените»
10:28
6
ФотоЭкс-защитник «Динамо» перешел в чемпионат Нидерландов
09:59
1
Экс-судья ФИФА назвал ошибку Карасева в матче «Краснодар» — «Зенит»
09:16
17
Защитник сборной России назвал двух лучших нападающих РПЛ
08:44
Черданцев отметил проблемы у «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
08:20
12
Корнеев объяснил, почему «Динамо» стоит доверять Карпину
07:50
Червиченко ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
00:12
2
Кузяев может вместо «Ахмата» перейти в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:37
1
Быстров – о недовольстве Глушенкова: «Вообще пофиг»
Вчера, 21:59
Титов дал оценку работе Карпина в «Динамо»
Вчера, 21:21
2
Стал известен состав молодежной сборной России на октябрьские матчи
Вчера, 20:33
«Сочи» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с ЦСКА
Вчера, 19:40
8
Черданцев сказал, за счет чего «Зенит» победил «Краснодар»
Вчера, 18:48
18
Непомнящий назвал российского футболиста, который сильнее выигравшего «Золотой мяч» Дембеле
Вчера, 18:27
3
Зарема ответила Фетисову: «Он точно не про ромбик на груди»
Вчера, 18:18
13
Мостовой хочет в тренерский штаб Семака в «Зените»: «Меня берите, чего, я тоже посижу»
Вчера, 18:12
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 