Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что для завоевания красно-белыми чемпионского титула в сезоне-2025/26 должно произойти чудо.

«Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но я верю, что борьбу «Спартак» навяжет.

«Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение [главного тренера «Спартака»] Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается.

Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении «Спартака», как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за 20 миллионов евро, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате.

Хочется, чтобы «Спартак» показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, «Спартак» был бы на ходу», – сказал Аленичев.