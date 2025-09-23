Введите ваш ник на сайте
  Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»

Аленичев: «Поведение Станковича очень плохо влияет на «Спартак»

Сегодня, 13:06
2

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что для завоевания красно-белыми чемпионского титула в сезоне-2025/26 должно произойти чудо.

«Должно произойти какое-то чудо, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Но я верю, что борьбу «Спартак» навяжет.

«Спартак» играет нестабильно. Все мы понимаем, что поведение [главного тренера «Спартака»] Деяна Станковича тоже очень плохо влияет на команду, на коллектив, на результаты, это даже не обсуждается.

Я вообще оптимист по жизни, очень часто вспоминаю прошлогоднюю осень в исполнении «Спартака», как провел осень Манфред Угальде, который забивал очень много. Мне бы хотелось, чтобы Ливай Гарсия, купленный за 20 миллионов евро, этой осенью сыграл так же, как Угальде, который забил 17 мячей в чемпионате.

Хочется, чтобы «Спартак» показал такую же игру осенью, как в прошлом году, чтобы Гарсия сыграл так же, как Угальде. Все тогда говорили, жаль, что заканчивается осенняя часть, если бы тогда чемпионат продолжился, «Спартак» был бы на ходу», – сказал Аленичев.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 15 очками после 9 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.
  • КДК РФС дисквалифицировал главного тренера красно-белых Деяна Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес главного судьи матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.

В РФС Станковича назвали рецидивистом
Колыванов – о Станковиче: «Он уже достал всех своими спорами» 6
Ташуев – о Станковиче: «Он до конца не понимает, что такое «Спартак» 3
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Станкович Деян
andr45
1758625222
ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ» «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы. Это не голословные обвинения. Мы все видим, как играет команда. Как выпадают из нее некоторые игроки. Формирование состава — прерогатива тренера, результат — показатель его работы и ответственность. Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.» SPORT24 12 марта 2019 Уж этот точно повлияет на влияет на «Спартак»(
Ответить
andr45
1758625473
ИЗ ЖИЗНИ АЛЕНИЧЕВА 5 июня 2017 года был утверждён главным тренером красноярского «Енисея» В ноябре 2018 года Аленичев был отстранён от работы в «Енисее». Клуб занимал последнее место турнира и позже вылетел обратно в ФНЛ. Позднее Аленичев вернулся к работе, поскольку у клуба не нашлось средств, чтобы выплатить отступные, полагающиеся специалисту по контракту в случае увольнения. PS САЛИХОВА «Как послушаешь «бывших», то диву даёшься, как это они всё знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.»
Ответить
