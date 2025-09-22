Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Сосьедада» Арсен Захаряна включен в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи.
– Обращает на себя внимание присутствие в расширенном списке Арсена Захаряна. Всерьeз на него рассчитываете, или это способ его поддержать после череды травм?
– После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме.
Тем более, играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет.
Поэтому есть определeнный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна.
- Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
- Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
- Захарян не играл за сборную с марта 2024 года.
Источник: сайт РФС