Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Сосьедада» Арсен Захаряна включен в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи.

– Обращает на себя внимание присутствие в расширенном списке Арсена Захаряна. Всерьeз на него рассчитываете, или это способ его поддержать после череды травм?

– После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме.

Тем более, играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет.

Поэтому есть определeнный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна.