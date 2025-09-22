Введите ваш ник на сайте
Карпин объяснил вызов Захаряна в сборную России

Сегодня, 17:05
3

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Сосьедада» Арсен Захаряна включен в расширенный состав национальной команды на октябрьские матчи.

– Обращает на себя внимание присутствие в расширенном списке Арсена Захаряна. Всерьeз на него рассчитываете, или это способ его поддержать после череды травм?

– После такого долгого отсутствия и медицинских проблем Арсен два раза сыграл по 25 минут. Мы показываем, что следим за ним, что он в обойме.

Тем более, играющий на этой же позиции Головин тоже получил травму. Глебова и Пиняева тоже нет.

Поэтому есть определeнный дефицит. Недобор. В том числе поэтому обратили внимание и на Захаряна.

  • Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.
  • Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.
  • Захарян не играл за сборную с марта 2024 года.

Карпин назвал позицию с самой высокой конкуренцией в сборной России 2
Карпин определился с расширенным составом сборной России на матчи в октябре
Карпин честно ответил, за что отстранен Нгамале
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Реал Сосьедад Динамо Россия Захарян Арсен Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
neim
1758550817
Когда в последний раз Захарян играл в сборной, он выглядел очень достойно на фоне "наших" пешеходов. Как то будет сейчас, сказать трудно, ибо в игре он давно не был, а мы его на поле давно не видели ...
Блямба
1758551138
Эу, ара,ти кто такой такой,какой недабор- пирибор, э! Сам сибя слишал,эу? ЗахАрянчик-топчик,ум-мма,-ум-мма! Мамай клянус..я тибя найду.))
